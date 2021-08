Love is in the Air, anticipazioni delle prossime puntate: come Eda scoprirà il segreto di Serkan? La reazione sarà incredibile.

Continuano le avventure di Love is in the air. La soap turca va in onda tutti i giorni su Canale 5, a partire dalle ore 15 e 30 circa. Una storia d’amore tormentata, quella tra i due protagonisti Eda e Serkan, che al momento sono separati. Il giovane architetto ha scelto di lasciare la Yildiz dopo aver scoperto la verità sull’incidente dei genitori della ragazza. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi? Come Eda scoprirà tutto e come reagirà?

Se non temete spoiler e siete super curiosi, continuate a leggere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate dell’amatissima soap turca.

Love is in the Air, anticipazioni: il segreto sta per venire fuori, cosa accadrà tra Eda e Serkan?

Ci siamo! Sta per scoppiare la bomba a Love is in the air. Come i telespettatori sanno, al momento Eda e Serkan sono separati, poiché Bolat ha deciso di lasciarla. Il vero motivo, però, Eda non lo conosce ancora: la ragazza crede che Serken non sia più innamorato, ma, in realtà, l’architetto vuole solo proteggerla. Dietro la morte dei genitori di Eda c’è la società del padre di Serkan e quest’ultimo sa che per la giovane studentessa scoprire questo sarebbe uno shock. Nonostante tutto, pare proprio che Bolat abbia deciso di rivelare tutto ad Eda!

In preda alla gelosia e alla paura di perderla per sempre, Serkan decide che è il momento di rivelare tutto ad Eda. Ci proverà più volte a farlo, ma senza riuscirci: una sera a causa del troppo vino bevuto! Il giorno successivo, però, Bolat rivela tutto ad Eda. Come reagisce la Yildiz? La rabbia di Eda sarà incontenibile! Dopo aver affrontato Alptekin, padre di Serkan, Eda deciderà di fuggire.

Insomma, ci attendono puntate davvero scoppiettanti e ricche di colpi di scena. Non perdetevele!