Due amatissimi attori di Un posto al sole sono una coppia: l’amore nato sul set della soap opera.

La soap opera Un posto al sole riscontra da anni un meritatissimo successo. Gli ascolti sono altissimi, e spesso, tocca un record impressionante. Dal 1996 non ha mai spesso di stupirci, con colpi di scena inaspettati.

La trama si svolge intorno alle storie dei personaggi che vivono a Palazzo Palladini. In 25 anni, abbiamo avuto modo di vedere in scena numerosi attori. Alcuni, sono presenti dalla primissima puntata, mentre altri, sono new entry. Lo sappiamo, sul set, tra una chiacchierata ed un’altra, possono nascere profonde amicizie, o anche bellissime storie d’amore. Dopo Davide Devenuto e Serena Rossi, interpreti di Andrea Pergolesi e Carmen Catalano, e ancora Samantha Piccinetti nelle vesti di Arianna e Michelangelo Tommaso, interprete di Filippo Sartori, vi diamo un’altra bellissima notizia: una nuova coppia è nata sul set di Un posto al sole!

Un posto al sole, è nato l’amore sul set: la coppia è felice e innamorata

Un posto al sole è una soap opera ambientata a Napoli, e gira intorno alla vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Temi importanti vengono affrontati nella serie, perchè, come è evidente, rispecchia esattamente la realtà dei giorni nostri. Segue passo passo quello che accade.

Sul set, sono nate diverse coppie, e queste ci hanno fatto e fanno ancora sognare. Forse, però, non tutti sanno, di una nuova coppia giovanissima, nata da qualche anno, sempre sul set. Sui social, i due attori non mancano di pubblicare scatti insieme, e sono meravigliosi. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Loro sono Giorgia Gianetiempo e Luca Turco:

Eccoli insieme in uno scatto bellissimo. Giorgia, nella soap interpreta Rossella, mentre Luca, è Niko. I due attori, a quanto pare, sono insieme da alcuni anni. Un amore sembrerebbe nato proprio sul set di Un posto al sole!