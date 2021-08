L’attore de Il Segreto appare in uno scatto di qualche anno fa: non è assolutamente cambiato!

Ci stupisce guardare questo scatto, perchè, come abbiamo detto, l’attore de Il Segreto è praticamente uguale. Non sappiamo l’anno in cui è stata scattata la foto, ma comprendiamo che si tratta di qualche anno indietro.

E’ stata proprio la star della famosa soap opera spagnola a rendere nota questa immagine sul suo profilo social, che dobbiamo dire, è seguitissimo. I follower sono sempre attenti e non mancano di commentare, lasciando preziosi e dolci messaggi. Nella telenovela ci ha fatto tanto ridere e divertire, affiancato da personaggi esuberanti e vivaci, una famiglia che non passa assolutamente inosservata. L’avete riconosciuto? Se la risposta è no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

Non sembra affatto cambiato: l’amatissimo attore de Il Segreto è praticamente uguale!

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha accompagnato per ben otto anni, con dodici stagioni. Dalla prima all’ultima, i colpi di scena non sono mai mancati. Intrighi, passione, amore, risate e sorrisi, confronti accesi, morti improvvise e tanto altro, hanno fatto da sfondo ad una trama avvincente.

Uno degli attori che con il suo personaggio ci ha fatto tanto ridere e divertire è fotografato nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto. Siamo sicuri che, guardando con attenzione, riuscite a capire di chi si tratta. Ve l’abbiamo già anticipato, è praticamente uguale ad oggi, solo che gli anni sono diversi. Ebbene sì, è proprio lui, l’attore interprete di Hipolito Miranar!

A vestirne i panni è Selu Nieto, attore spagnolo che da noi ha ottenuto una grande fama proprio grazie al ruolo nella soap Il Segreto. Nello scatto era molto giovane, non sappiamo esattamente l’anno, ma è evidente che si tratta di una foto del passato. L’avreste mai riconosciuto? Crediamo proprio di sì, perchè è praticamente uguale.