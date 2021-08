La ricordate ad Amici? Sono passati quasi 20 anni, vederla oggi vi lascerà di stucco; com’è diventata l’ex ballerina del talent show di Canale 5.

Manca pochissimo ad una nuova edizione di Amici. Si tratta della numero 21 per l’amatissimo talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra tv. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi della scuola, facciamo un tuffo nel passato! Precisamente torniamo al 2003, quando nella scuola di Amici c’era lei, la bellissima Jennifer Iacono. Capelli ricci rossi e sorriso incantevole, siete curiosi di vedere come è diventata?

Sono passati quasi 20 anni dalla sua partecipazione al programma di Canale 5. Ecco come si mostra oggi sui social!

Era un’amatissima ballerina ad Amici nel 2003: com’è oggi Jennifer Iacono?

È stata una delle ballerine più amate dei primi anni di Amici. In particolare, ha danzato nella edizione del 2003 del talent show di Maria De Filippi. Parliamo della bellissima Jennifer Iacono, la concorrente dai lunghi capelli ricci e rossi. Un’esperienza super positiva quella della ballerina ad Amici: dopo il talent, l’abbiamo vista in diverse trasmissioni tv, come Sarabanda, C’è posta per te, Notti mediterranee, La sai l’ultima, I migliori anni ed altri. Non solo, nel ruolo di attrice l’abbiamo vista in The Tourist, Nine e Somewhere.

Ma a distanza di quasi 20 anni come è diventata l’ex concorrente di Amici? Ebbene, ecco come si mostra sul suo canale ufficiale di Instagram. Piccolo spoiler, dite addio alla chioma rossa, ma per il resto il tempo sembra essersi fermato per lei! Incantevole come 20 anni fa:

Proprio così, la ballerina ha rivoluzionato il suo look, tingendo i capelli di biondo. E non è l’unica novità: la bellissima Jennifer è mamma della piccola Emily, nata nel 2018. Come si può vedere dai tanti post del passato presenti sul suo canale Instagram, la ballerina conserva un bel ricordo dell’esperienza in tv ad Amici. E voi, la ricordate sul palco del talent show?