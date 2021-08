Romina Carrisi, quel tatuaggio ‘particolare’: sapete qual è il suo significato nascosto?

Nelle foto di Romina Carrisi spicca un dettaglio molto particolare: impossibile non notare quel tatuaggio, sapete cosa significa?

Nei mesi scorsi è diventata una presenza fissa del programma pomeridiano di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone: lei è una figlia d’arte e la fama dei suoi genitori dura da quasi mezzo secolo.

Stiamo ovviamente parlando di Romina Jolanda Carrisi, meglio nota coma Romina Jr, figlia minore di Al Bano e Romina Power. La splendida trentaquattrenne appassionata di poesie, fotografia e teatro, è riuscita a raggiungere un equilibrio negli ultimi anni dopo un periodo buio in cui non si sentiva soddisfatta di se stessa, ma oggi quel malessere è finalmente alle spalle.

Molto attiva sui social, la giovane Romina ama mostrare vari dettagli del suo stile unico e della sua personalità. Impossibile non notare ad esempio i suoi bellissimi tatuaggi, sempre di gran classe.

Uno in particolare, nasconde un significato ben preciso che lei stessa rivelò tempo fa a Vanity Fair.

Romina Carrisi, il tatuaggio che tutti hanno notato: cosa si nasconde dietro quella parola

Tra i tanti disegni e parole impressi con l’inchiostro sulla pelle della dolce Carrisi, ha suscitato particolare interesse una scritta sul suo braccio destro: “Home”.

Una parola inglese, molto semplice, che in italiano vuol dire “Casa”: ma qual è il suo significato per la figlia di Al Bano? A Vanity Fair, la ragazza ha spiegato: “Sono io la mia casa. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearla ovunque io vada, con chiunque io sia”.

Un bellissimo e profondo significato, che la giovane Carrisi ha saputo spiegare alla perfezione. E voi ci avevate fatto caso?