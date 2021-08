Uomini e Donne, è la fine della loro relazione? “Non è facile…”, il messaggio spiazza tutti

L’amatissima coppia nata a Uomini e Donne insospettisce i fan che si chiedono se la loro relazione sia già terminata: arriva il chiarimento.

E’ una delle coppie che hanno conquistato la maggior parte del pubblico affezionato allo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Giovanissimi e molto innamorati, il loro percorso ha fatto sognare tutti, in studio e da casa.

Leggi anche—————->>>Faceva coppia con Giuseppe Lago di Uomini e Donne: vederla oggi dopo quasi 20 anni vi sorprenderà

Lei, circa vent’anni, originaria di Prato: sorriso dolcissimo, fisico da modella, occhi grandi ed espressivi, è stata la scelta di lui dopo alcune esitazioni, ma alla fine l’amore ha trionfato.

Terminato il percorso a Uomini e Donne, la coppia è stata molto presente sui social, dov’è seguitissima e molto sostenuta. Negli ultimi tempi però, i due avevano smesso di apparire insieme come prima destando dei sospetti nei follower: che la storia fosse già giunta al capolinea?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Uomini e Donne, relazione chiusa? Arriva la risposta che toglie ogni dubbio

La coppia di cui parliamo è quella formata da Massimiliano Mollicone, modello di Nettuno e Vanessa Spoto.

Leggi anche————->>>Uomini e Donne, “Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni”: confessione shock dell’ex tronista

Alla luce delle voci circolate in questi ultimi giorni, Massimiliano e Vanessa hanno cercato di spiegare che tra loro non è affatto finita, anzi. Vanessa sta trascorrendo molto tempo con la sorella di Massimiliano, quindi tutto procede a gonfie vele.

Anche l’ex tronista è intervenuto al riguardo con un post su Instagram: “L ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, ‘preso alla leggera’ come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto”.