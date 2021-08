Uomini e Donne, “Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni”: confessione shock dell’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

La notizia della loro presunta rottura era nell’aria già da diverse settimane. Da qualche giorno, però, è arrivata l’ufficialità. L’amore è finito dopo ben quattro anni: un duro colpo per i fan della coppia nata in tv. Ma a lasciare senza parole il pubblico sono state le ultime dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha raccontato alcuni dettagli della fine della sua storia, svelando di essere stato lasciato tramite telefono. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, “Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni”: Luca Onestini parla della rottura con Ivana Mrazova

Ormai è ufficiale: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La loro storia, durata ben 4 anni, è nata in tv, durante l’esperienza al GF Vip 2. I due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata della tv e non si sono più separati. Fino ad ora, purtroppo. Le voci di una crisi erano in giro già da un po’, ma ormai non ci sono più dubbi: l’amore è finito.

I motivi non sono chiari, ma sul web sono trapelate alcune voci secondo cui nella vita di Luca ci sarebbe già qualcun altro. Dopo alcuni giorni di silenzio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci di presunti flirt, rivelando alcuni clamorosi dettagli sulla rottura: “Ormai è una gara a chi la spara più grossa su di me, titoli assurdi…Vi prendono in giro, inventano notizie che non hanno né capo né coda.”

E ancora: “Vengo da un periodo davvero complicato, di grande sofferenza. Sto male adesso, sono stato male ieri e starò ancora male. Una storia lunga quando si chiude ti rimane dentro e non è mai facile”, spiega Luca, definendo poco rispettosi coloro che lo attaccano in un momento così delicato per lui.

Ma ecco la rivelazione sulla rottura con Ivana: “Leggo notizie che mi associano ad altre donne. Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un p*****iere, che salta di fiore in fiore. Ma stiamo scherzando?”

Infine, sul presunto flirt con l’ex di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, Luca spiega che si tratta di una ragazza che era nel suo stesso locale ma con cui non ha neanche parlato. E voi, cosa ne pensate? Che idea vi siete fatti sulla vicenda?