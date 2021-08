Valentino Rossi, la notizia più dolce è appena arrivata

Il pluricampione del mondo di motociclismo Valentino Rossi ha appena annunciato sui social una notizia che riempie di gioia i fan.

La moto è da sempre il suo grande amore, ma non certamente l’unico: Valentino Rossi, classe 1979 è un grandissimo campione di MotoGp, ma la sua vita è ricca anche di tante altre soddisfazioni, prima fra tutte l’amore per la compagna Francesca Sofia Novello.

Con l’ex ombrellina del campionato di Moto3, Valentino sembra davvero aver incontrato la felicità dopo varie love story andate male con donne anche molto famose.

In queste ore i social sono in subbuglio per la notizia che il pilota ha appena comunicato e che fa esplodere di gioia il cuore dei fan.

Valentino Rossi, il meraviglioso annuncio fa ‘esplodere’ il web: fantastica notizia!

Con una serie di scatti ironici e divertenti che lo ritraggono in veste di medico insieme alla sua Francesca, Rossi ha fatto sapere che a breve diventerà papà. Ma non è tutto: ha rivelato anche se si tratta di un maschietto o di una femminuccia.

“Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina”, ha scritto il talentuoso campione a corredo delle immagini postate sul proprio profilo in cui si vede chiaramente il pancione di Francesca.

Pioggia di like e commenti quindi per la splendida coppia che sta per iniziare un nuovo meraviglioso capitolo della propria vita. Tanti i personaggi famosi che si sono congratulati con Valentino: Lorenzo Jovanotti, Cesare Cremonini, Federica Pellegrini, Alessandro Cattelan e tanti altri partecipano alla gioia della coppia.

Anche noi ovviamente ci uniamo al coro di auguri e non vediamo l’ora di conoscere la piccola in arrivo che sarà sicuramente stupenda!