Vite al Limite, Donald pesava 306 kg: trasformazione incredibile dopo il percorso nella trasmissione di Real Time, sembra un’altra persona.

Di trasformazioni che lasciano senza parole ne abbiamo viste tante a Vite a Limite. La trasmissione di Real Time mostra, infatti, il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti affetti da gravi forme di obesità. Pazienti che, attraverso le cure del Dr Nowzaradan riescono spesso ad ottenere notevoli risultati. È il caso di Donald Shelton, uno dei protagonisti dalla storia più complicata.

Quando è arrivato alla clinica di Houston, nel 2012 Donald pesava 306 kg. Curiosi di sapere come è andato il suo percorso e cosa è successo? Vi sveliamo tutto.

Vite al Limite, Donald Shelton pesava 306 kg: come è diventato dopo il percorso col Dr Nowzaradan

Donald Shelton è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite, la trasmissione in onda su Real Time che mostra il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente in sovrappeso. Originario del Texas, quando è arrivato da dr Nowzaradan Donald pesava ben 306 kg e doveva lottare anche con alcune dipendenze. Nonostante le difficoltà, il ragazzo è riuscito a perdere complessivamente quasi 130 kg, arrivando a pesare 177 kg. Un cambiamento che vi lascerà di stucco:

Purtroppo, però, dopo l’intervento di by pass gastrico, gli è stata diagnosticata una malattia che colpisce il sistema nervoso, a causa della quale ha avuto problemi nel camminare. Nonostante ciò, Donald non si è perso d’animo e a continuato ad impegnarsi per mantenere la linea, pur avendo bisogno di mezzo elettrico per muoversi. Sul web, anni fa, è anche circolata la voce della sua presunta morte: chiaramente una fake news.

Oggi si mostra così sui suoi social:

L’uomo ha preso nuovamente qualche kg ma non è mai più arrivato ai gravi livelli del periodo antecedente a Vite al limite. E voi, conoscevate la storia di Donald?