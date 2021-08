Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: quello che rimane è un tatuaggio dal significato ‘particolare’

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, all’inizio della loro relazione hanno fatto un tatuaggio insieme dal significato particolare.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme molti anni. Era il lontano 2005, ma la loro relazione amorosa viene ufficializzata soltanto l’anno dopo. I due artisti hanno spesso collaborato insieme, e i brani sono stati tutti un successo.

Tanti anni d’amore hanno abbracciato la coppia, e la nascita di un bellissimo bambino, nato nel 2010, Andrea. Nel marzo del 2020, la Tatangelo ha comunicato la loro separazione. Adesso, sembrerebbe che entrambi siano felici e innamorati. E proprio negli ultimi giorni, la Tatangelo e D’Alessio si sono ritrovati al centro del gossip. La loro storia è terminata, ma c’è qualcosa che forse non tutti sanno. I due hanno un particolare tatuaggio insieme.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno un tatuaggio insieme: il significato è ‘particolare’

Dal 2005 al 2020, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme. Dal loro amore è nato Andrea, nel 2010. Una relazione ufficializzata soltanto l’anno dopo. Come ormai è noto, i due artisti si sono separati.

Dopo tanti anni insieme, non sono più una coppia. L’annuncio è arrivato l’anno scorso. Ma ad oggi, entrambi vivono un momento di grande gioia. I colpi di scena degli ultimi giorni sono la prova di questo sereno momento di felicità per entrambi gli artisti. Ve l’abbiamo detto poco prima, Anna e Gigi hanno qualcosa in ‘comune’, tatuato sul corpo.

Ebbene sì, stiamo parlando di un tatuaggio fatto insieme. Anna e il suo ex, tempo fa, hanno deciso di tatuarsi Titti e Silvestro. La scelta di questo particolare tatuaggio non è per nulla senza un senso, anzi, il motivo è legato al fatto che, come i due personaggi, la Tatangelo e D’Alessio, si punzecchiavano spesso. E così, l’idea di tatuarsi Titti e Silvestro.