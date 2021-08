Il commento alle sue foto non manca mai: il calciatore ha proprio perso la testa per lei; eccoli insieme.

È una delle modelle più belle e famose al mondo. I suo scatti postati sui social lasciano tutti senza parole. Ma proprio su Instagram, tra i tanti likes e commenti presenti sotto ai suoi post, ce n’è uno che non manca mai.

È quello di un famosissimo calciatore, che non perde occasione per esternare il suo amore per lei. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi sveliamo tutto.

Il famoso calciatore non ha occhi che per lei: si chiama Isabel Goulart ed è semplicemente meravigliosa

Si chiama Isabel Goulart, ha 36 anni ed è una supermodella di origini brasiliani. Famosissima in tutto il mondo, il suo canale Instagram conta ben 4 milioni e 600 mila followers! Che inondano i suoi post di likes e commenti, ricchi di complimenti.

E tra i commenti non può mancare quello di un famosissimo calciatore. Di chi parliamo? Del portiere tedesco Kevin Trapp, al quale la bellissima modella è legata da qualche anno. I due non sono soliti postare tantissime foto di coppia sui social, ma sotto i post condivisi dalla meravigliosa Isabel, i commenti di Kevin sono sempre presenti. Parole ricche di amore e apprezzamenti per la sua donna. Ecco alcuni esempi:

Eh si, Kevin è proprio pazzo della sua Isabel, che nel 2005 è stata selezionata tra gli angeli di Victoria Secret’s. Una carriera ricca di successi per la Goulart, che è oggi una delle modelle più famose e più richieste al mondo. E, come abbiamo visto, anche dal punto di vista sentimentale per lei procede tutto a gonfie vele:

Un amore che potrebbe presto portare ai fiori d’arancio: la modella aveva annunciato diverso tempo fa di aver ricevuto la proposta, ma la pandemia ha bloccato tutto. I due convoleranno presto a nozze? Staremo a vedere!