GF Vip, personaggio amatissimo rivela di essere molto ‘corteggiato’ dalla produzione

In questi anni è stato richiesto centinaia di volte al GF Vip: è proprio il personaggio in questione a rivelarlo sul settimanale Chi.

Si sta parlando molto in questi giorni dei nuovi Vipponi che abiteranno la casa del GF Vip 6 a partire dal prossimo settembre. Tra conferme e smentite, polemiche e trattative segrete, finora l’unica concorrente ufficiale è Katia Ricciarelli.

Al di là di coloro che ci terranno compagnia nei prossimi mesi con le loro avventure all’interno del bunker di Cinecittà, c’è un altro personaggio che ha rivelato di essere molto ‘corteggiato’ dagli autori del reality targato Mediaset.

Si tratta di una donna, una cantante molto amata da grandi e piccini: Cristina D’Avena! Sono anni, racconta, che le produzioni de L’Isola dei Famosi e del GF Vip le chiedono di partecipare come concorrente, ma per ora lei non ne vuole sapere. Lo ha confessato alle pagine del settimanale Chi.

GF Vip, Cristina D’ Avena rivela: “Mi avranno chiamato cento volte”

Al giornale diretto da Alfonso Signorini, l’artista bolognese ha raccontato di aver ricevuto spesso offerte riguardanti i due celeberrimi reality di Canale 5, ma di essersi sempre rifiutata.

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”, spiega con molta franchezza la star delle sigle dei cartoni animati.

In questo momento, il suo desiderio sarebbe invece un programma dedicato ai suoi 40 anni di carriera: “Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi”, confessa la dolce Cristina.