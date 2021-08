GF Vip e Raz Degan: la reazione di Signorini al ‘rifiuto’ è senza sconti!

La durissima risposta di Signorini al “No” di Raz Degan sul GF Vip: il conduttore gela l’attore israeliano restituendo le offese al mittente.

Hanno stupito in questi giorni le aspre parole di Raz Degan su una sua eventuale partecipazione al GF Vip 6. L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi aveva chiarito la sua posizione dopo che Fanpage lo aveva annoverato tra i possibili concorrenti della nuova edizione.

Su Instagram l’ex compagno di Paola Barale era stato fin troppo chiaro nell’esprimere il suo ‘rifiuto’: “Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti”, aveva detto senza mezzi termini.

Arriva ora la reazione di Alfonso Signorini, altrettanto chiara e aspra.

GF Vip, Alfonso Signorini replica a Raz Degan: “Penso che la vera spazzatura sia…”

Dopo essere rimasto inizialmente in silenzio di fronte alle offese rivolte al suo programma, il direttore del settimanale Chi ha replicato all’attore con altrettanta durezza.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”, ha detto seccamente Signorini.

A conferma dell’esosa richiesta, anche quanto rivelato da Davide Maggio: “500mila euro per soli 30 giorni nella Casa”. La risposta dell’ex modello non si è fatta attendere su Instagram: “500k?? Neanche per un milione! La dignità non è in vendita”, ha chiosato Degan.