Love is in the air, arriva un nuovo attore: lo conosciamo benissimo, è proprio lui!

Love is in the air, nelle prossime puntate della serie tv turca arriva un nuovo attore: lo conosciamo benissimo, è proprio lui!

È una delle serie più amate del momento! Parliamo di Love is in the air, il telefilm turco che sta appassionando sempre di più i telespettatori di Canale 5. La storia d’amore, super tormentata, di Eda e Serkan tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Vi avvisiamo: i colpi di scena saranno tantissimi. Di puntate da vedere prima de gran finale ce ne sono ancora tantissime e ben presto arriveranno anche delle new entry nel cast!

Uno dei nuovi personaggi lo conosciamo molto bene: è stato uno dei protagonisti di Mr Wrong, un’altra amata serie turca trasmessa su Canale 5 nei mesi scorsi. Scopriamo di chi si tratta!

Love is in the air, nel cast arriva un nuovo attore: lo conosciamo benissimo, era in Mr Wrong

Ci sarà il tanto atteso lieto fine tra Eda e Serkan? Staremo a vedere. Una cosa è certa: gli ostacoli tra i due protagonisti di Love is in the air saranno ancora tantissimi! Dopo Efe, ci sarà un nuovo personaggio che si metterà tra i due innamorati… Parliamo di Deniz Sarcan, un amico di vecchia data di Eda, che a quanto pare ha un debole per la giovane Yildiz. Sapete chi è l’attore che interpreta questo nuovo personaggio?

Lo conosciamo molto bene! Si tratta di Sarp Can Koroglu, che abbiamo già visto in Mr Wrong nel ruolo del dottor Serdar. Anche lì, ha rappresentato un ostacolo nella relazione tra Ozur e Ezgi, interpretati da Can Yaman e Ozge Gurel. Accadrà qualcosa tra Deniz e Eda e, soprattutto, come la prenderà Serkan?

Non vediamo l’ora di scoprirlo! Non vi resta che continuare a seguire Love is in the air per scoprire tutte le novità in arrivo.