Matrimonio a Prima Vista, si sono lasciati: l’annuncio spezza il cuore dei fan, per la coppia è finita davvero.

Più che un programma è un vero e proprio esperimento social. Si, perché alcuni single si ritrovano improvvisamente all’altare con dei perfetti sconosciuti. Con cui, al termine della trasmissione, potranno decidere se continuare la storia o chiedere il divorzio. Un format amatissimo dal pubblico di tutto il mondo! In Italia, la trasmissione si chiama Matrimonio a prima vista ed è in onda su Real Time, ma il programma viene trasmesso in tanti Paesi del mondo, tra cui l’Australia.

Proprio lì, a Married at the first sight (titolo inglese) è nata una coppia amatissima dal pubblico. Una coppia che però ha appena annunciato che è tutto finito. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole notizia.

Matrimonio a Prima Vista, i due protagonisti si sono lasciati: ad annunciarlo è stata lei su Instagram

È finita tra Lizzie Sobinoff e Sebastian. I due si sono conosciuti e sposati nella versione australiana di Matrimonio a prima vista, conquistando il pubblico. La loro relazione sembrava procedere per il meglio, ma qualche giorno fa è arrivato l’annuncio. A comunicare ai fan la notizia della rottura è stata Lizzie, che attraverso Instagram ha dichiarato: “Abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione. Vogliamo ringraziare tutti per l’infinito supporto che abbiamo ricevuto. Stiamo attraversando questo periodo al meglio delle nostre capacità.”

Una brutta notizia per i fan della coppia nata in tv, che si erano molto affezionati a loro e continuavano a seguirli sui rispettivi canali social.

Nasceranno nuove coppia? La nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia è attualmente in onda su Real Time, con nuove coppie che stanno ‘testando’ la loro vita matrimoniale con un partner scelto per loro. Come finirà la loro avventura?