Ha interpretato Pacey in Dawson’s Creek: l’attore è sposato da diversi anni, sua moglie è famosissima.

Dawson’s Creek è una serie televisiva statunitense, trasmessa negli Stati Uniti dal 1998 al 2003, per un totale di sei stagioni e 128 episodi. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2000 al 2003. Al centro della trama ritroviamo lui, il protagonista Dawson, affiancato dai suoi amici. Aspirante regista, sognatore e romantico, ha un’infatuazione per la nuova arrivata Jen Lindley, e soltanto in seguito, capirà di essere innamorato della sua amica di infanzia Joey Potter.

Il suo migliore amico è Pacey Witter, figlio del capo della Polizia. Ragazzo esuberante, si contrappone alla figura di Dawson, molto più riflessivo e pacato. Pacey è stato interpretato dall’attore Joshua Jackson. Vi chiediamo, sapete chi è sua moglie? Resterete di stucco, è bellissima!

Era Pacey in Dawson’s Creek: sua moglie è bellissima, vederla vi spiazzerà

Dal 2000 al 2003, abbiamo avuto il piacere di seguire la serie televisiva statunitense Dawson’s Creek. Al centro dell’attenzione un giovane Dawson, sognatore, un personaggio molto riflessivo che si contrappone al temperamento del suo migliore amico, Pacey Witter.

Lo sappiamo benissimo, a vestire i panni di questo esuberante quanto affascinante personaggio è stato Joshua Jackson. Forse, non tutti lo sanno, ma dal 1997 al 1998, l’attore ha avuto una relazione con la collega Katie Holmes, interprete di Joey. Nel 2006 si fidanza con l’attrice tedesca Diane Kruger, ma la rottura avviene nel 2016. Soltanto qualche anno più tardi, Jackson si sposa: ma chi è sua moglie?

Il suo nome è Jodie Turner-Smith, ed è un’attrice e modella anglo-giamaicana. La coppia ha avuto una figlia nel 2020. Vedere la moglie dell’attore ci lascia senza parole, perchè è davvero un incanto!