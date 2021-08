Paolo Bonolis, quel ‘problema’ ha caratterizzato la sua infanzia: poi ha saputo uscirne da solo

Paolo Bonolis, quel ‘problema’ ha fatto parte della sua infanzia: cosa ha raccontato il conduttore.

Paolo Bonolis non smette mai di sorprenderci. Negli ultimi mesi l’abbiamo visto al timone di Avanti un altro. Dall’esordio del programma, fino ad oggi, il successo che ha avvolto il nuovo format è stato incredibile.

Gli ascolti sono stati da record, e proprio per questo, è stata presa la decisione di apportare una novità. E così, la domenica, in serata, è arrivato Avanti un altro! Pure di sera. La scelta di far arrivare il format anche in prima serata è stata certamente azzeccatissima, perchè, come sappiamo, è stato ancora una volta un successo. Il conduttore, affiancato da Luca Laurenti, continua a conquistare il pubblico. Paolo ha iniziato la carriera molti anni fa, e da quel momento non si è più fermato. La sua vita non è sempre stata rosa e fiori e come per tutti, le difficoltà ci sono state. Il conduttore non ha mai nascosto uno dei problemi che ha caratterizzato la sua infanzia: vediamo cosa ha raccontato.

Paolo Bonolis, quel ‘problema’ ha caratterizzato la sua infanzia: cos’è successo

Un conduttore amatissimo e apprezzatissimo, Paolo Bonolis è circondato dall’amore del pubblico. La sua è una carriera ricca e soprattutto incredibile. E’ sempre pieno di idee, e tutte hanno portato al successo.

Bonolis, però, forse, non tutti lo sanno, durante la sua infanzia ha avuto problemi di balbuzie. Il conduttore non l’ha mai nascosto e anzi, l’ha sempre raccontato. “Zagagliavo tanto, ero un kalashnikov. Poi ho fatto questa esperienza a teatro, me lo chiedono molte mamme, si rideva di questa cosa… a scuola dovevo essere interrogato per iscritto, sennò finiva l’ora. Ogni tanto balbetto ancora.. “.

Queste le parole del conduttore a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Confessa che, fondamentali nella sua vita i suoi genitori, che gli fecero comprendere che il suo difetto non gli avrebbe impedito di essere come gli altri.