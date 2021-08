Pippo Baudo, il retroscena pazzesco sulla laurea: episodio impensabile, l’ha raccontato solo dopo

Pippo Baudo l’ha raccontato solo dopo: il retroscena sulla sua laurea è pazzesco, davvero pochi lo conoscono.

Amatissimo conduttore, Pippo Baudo ha una carriera alle spalle incredibile. L’esordio è avvenuto negli anni sessanta; è divenuto sicuramente uno dei presentatori di punta della Rai. L’abbiamo visto alla conduzione di numerosi programmi.

Ed è sempre stato impeccabile! Baudo è uno dei conduttori televisivi più amati e apprezzati della televisione italiana. Nato a Militello in Val di Catania, in Provincia di Catania, nel 1936, dopo il diploma, conseguito al Liceo Classico “Bonaventura Secusio” di Caltagirone, si laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Catania. E proprio a tal proposito, c’è un particolare aneddoto accaduto poco prima. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Il conduttore l’ha più volte raccontato.

Pippo Baudo, il retroscena sulla laurea: l’ha raccontato solo dopo

Pippo Baudo è tra i conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Simpatia, spontaneità e tanto talento, lo contraddistinguono. Doti, queste, che il pubblico ha apprezzato e continua ancora oggi, a fare.

La sua carriera è ricchissima, tantissimi i programmi presentati dal conduttore. Dall’esordio, avvenuto negli anni sessanta, fino ad oggi, Baudo, non si è mai fermato. Forse, non tutti lo sanno, dopo il diploma, l‘amatissimo presentatore ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ma c’è un particolare aneddoto accaduto poco prima che proprio il conduttore ha più volte raccontato.

Baudo ha spesso rivelato di aver preso la laurea appena in tempo, perchè arrivò alla seduta di laurea per un soffio. A quanto pare, la sera prima, era ad Erice, in provincia di Trapani, per la presentazione del concorso di bellezza ‘Miss Sicilia’. Per andare a Catania, all’università, ha raccontato di aver trovato un passaggio da un furgoncino. Qui, sul mezzo, per arrivarci, si è dovuto sdraiare tra casse di frutta e verdura. Un aneddoto molto particolare, per un pelo, Baudo, ha quasi rischiato di non arrivare alla seduta di Laurea.