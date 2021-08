Ricordate il suo personaggio in The O.C? Oggi l’attore è sposato con la famosissima attrice e la conosciamo benissimo.

Ben Mckenzie è un attore amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Ha frequentato l’Università della Virginia, dove si è laureato in Economia ed Affari Esteri. Durante i suoi primi anni all’Università è apparso in Misura per misura e Zoo Story.

E’ il 2003 e viene scelto per interpretare Ryan Atwood, nella serie televisiva The O.C. Ed è proprio questo ruolo che gli offre la possibilità di essere conosciuto, e di divenire un attore amatissimo. Il debutto cinematografico avviene proprio mentre è in The O.C, nel film Juneburg. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lui? L’attore dal 2017 è sposato con una famosissima attrice: sapete chi è? Vi sveliamo la sua identità, seguiteci!

Era Ryan in The O.C: oggi l’attore è sposato con la famosissima attrice

Nella serie televisiva The O.C ha interpretato Ryan Atwood. Era il 2003, e da quel momento, la carriera dell’attore non si è più fermata. Ben Mckenzie, oggi, è amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Dal 2014 al 2019, è il protagonista della serie televisiva Gotham, dove interpreta il ruolo del detective James Gordon.

Un vero trionfo per l’attore che continua a far sognare i suoi fan. Ve l’abbiamo detto poco prima, Mckenzie dal 2017 è sposato con una famosissima attrice e noi, la conosciamo benissimo. Lei è Morena Baccarin, attrice, modella e doppiatrice. I due sono stati colleghi nel film Gotham.

La coppia ha due figli, nati esattamente nel 2016, e il secondo, nato quest’anno, nel mese di marzo. Insieme sono bellissimi, e spesso, non mancano di mostrarsi in scatti social.