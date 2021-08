Vite al Limite, Ashley pesava quasi 330 kg: com’è diventata? Trasformazione incredibile grazie alla famosa trasmissione.

Di trasformazioni incredibili ne abbiamo viste tante nel corso del programma Vite al Limite. Tra queste c’è senza dubbio quella di Ashley Dunn Bratcher, che prima della partecipazione alla trasmissione pesava quasi 330 Kg. Il programma, infatti, tratta casi di pazienti gravemente obesi e segue il loro percorso di dimagrimento, aiutati dal dottor Younan Nowzaradan. Ashley ha iniziato a fare i conti col sovrappeso fin da bambina, a causa di un’infanzia davvero difficile. Ma come è cambiata grazie al percorso nella trasmissione?

Non poter vivere una vita normale ha spinto la donna a chiedere l’aiuto del dottor Nowzaradan e con grande determinazione Ashley ha perso in poco tempo 170 kg. Ecco i dettagli della sua trasformazione.

Vite al Limite, la straordinaria trasformazione di Ashley Dunn: pesava quasi 330 Kg prima del programma

Ashley Dunn Bratcher è una delle pazienti che si sono rivolte al Dr Nowzaradan per cambiare la propria vita. Grazie alla trasmissione, che in Italia va in onda su Real Time, la ragazza ha perso tantissimi Kg: ben 170 in poco tempo. Dopo l’intervento di bypass gastrico, però, Ashley ha dovuto affrontare delle complicazioni: un’ulcera causata dagli antidolorifici l’ha costretta a tornare urgentemente in ospedale.

Successivamente, la donna ha continuato il suo percorso di dimagrimento, seppur in modo più lento. Ecco alcuni scatti di Ashley dopo la “trasformazione”:

Eh si, un cambiamento davvero notevole per la Bratcher, che anche dopo il programma ha continuato a prendersi cura di sé, migliorando di tantissimo la sua qualità di vita.

Un percorso difficile, sia fisicamente che psicologicamente, per Ashley, ma i risultati ottenuti sono straordinari. Un ennesimo successo per il Dr Nowzaradan, che puntata dopo puntata offre il suo aiuto ai suoi pazienti. E voi, avete mai visto il programma di Real Time?