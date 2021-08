90 giorni per innamorarsi e poi: com’è oggi Angela, resterete spiazzati a vederla perchè appare totalmente diversa.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense che riscontra un successo straordinario. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Le difficoltà che accompagnano queste coppie sono molte, oltre alle incomprensioni, ottenere il visto diventa sempre più difficile e quindi, anche poter stare insieme. Una delle coppie che sicuramente ha appassionato i telespettatori è formata da Angela e Michael. Lui 30 anni, lei 53, sono riusciti a sposarsi. La nostra attenzione, oggi, cade proprio sulla donna. A quanto pare, andando a curiosare sul suo profilo social, anzi, sul profilo in comune con Michael, non abbiamo non potuto notare il cambiamento straordinario.

90 giorni per innamorarsi e poi: Angela appare drasticamente cambiata

Angela e Michael hanno fatto sicuramente da protagonisti al programma 90 giorni per innamorarsi. La coppia ha sempre espresso le grandi difficoltà. Michael è della Nigeria, Angela è degli Stati Uniti. Si sono sposati e come vi abbiamo svelato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che stiano ancora insieme.

I due hanno un profilo in comune sui social, e le foto insieme non mancano. Questo, ci fa pensare, che la storia non sia naufragata. Proprio sui social, non abbiamo non potuto notare le foto. E qui, non è passato inosservato uno scatto in cui vediamo Angela. La donna, a quanto pare, ha perso molti chili. Ecco come appare oggi:

Angela già prima era bellissima e continua ad esserlo anche adesso. Sembrerebbe che, la donna abbia perso diversi chili e dall’immagine è ben evidente. Un cambiamento davvero incredibile!