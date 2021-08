Beautiful, anticipazioni americane: dopo anni torna una nemica storica dei Forrester, nessuno lo immaginava; ecco cosa sta accadendo nelle puntate trasmesse in Usa.

È una delle soap opere più longeve di sempre, ma, nonostante il passare degli anni, continua ad appassionare milioni di telespettatori. Parliamo di Beautiful, che in Italia va in onda tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa. Una storia complicata, ricca di intrighi, tradimenti e…matrimoni! Nelle puntate in onda in Italia, al centro di tutto ci sono le nozze ( finte?) tra Ridge e Shauna, ma anche negli USA è tempo di fiori d’arancio. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

LEGGI ANCHE ——>Beautiful Anticipazioni, Ridge sposa Shauna: cosa accadrà adesso con Brooke?

A sposarsi sarà Steffy ed è proprio in occasione delle sue nozze che tornerà uno dei personaggi più spietati della storia della soap. Una nemica acerrima della famiglia Forrester, che manca da diversi anni. Scopriamo tutti i dettagli di questo clamoroso ritorno!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful, anticipazioni americane: torna uno dei personaggi più spietati della soap

A volte ritornano. E non sempre è una bella notizia! Non è è sicuramente per i Forrester, che si ritroveranno avanti una delle nemiche storiche della famiglia. Di chi stiamo parlando? Di Sheila Carter, che tornerà in un modo davvero scoppiettante. Comparirà proprio al matrimonio di Steffy Forrester e Finn e il motivo è davvero shockante: Sheila è la mamma dello sposo!

Una doccia gelida per Steffy, che scoprirà che la donna che ha tanto fatto soffrire la sua famiglia è diventata sua suocera. Una notizia che lascia di stucco tutti gli invitati, da Ridge a Eric, ma anche lo stesso Finn: il ragazzo, infatti, scoprirà così di essere stato adottato e che Sheila è la sua madre biologica.

Insomma, preparatevi perché ben presto arriveranno puntate che vi lasceranno senza fiato! E voi, state seguendo le puntate italiane della soap opera?