Brave and Beautiful, anticipazioni turche: colpo di scena shock, morirà uno dei personaggi principali della serie tv in onda su Canale 5.

State seguendo Brave and Beautiful? La serie tv turca è in onda tutti i giorni, a partire dalle ore 14.50 circa, su Canale 5. Una serie tv avvincente, dove i colpi di scena non mancano mai. In Italia, al momento, siamo giunti alle nozze di Cesur e Suhan: un piano per vendicarsi del papà di lei, Tashin, ma tra i due c’è davvero del tenero… Ma ben presto accadrà qualcosa di davvero terribile: uno dei personaggi principali della soap sarà ucciso! Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Una morte sconvolgente e inaspettata, che sconvolgerà del tutto la trama della serie. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: uno dei personaggi più amati morirà, brutta notizia per i fan

Brutte notizie per i fan di Brave and Beautiful: uno dei personaggi più amati della soap sta per dire addio alle scene. Un gravissimo lutto colpirà il protagonista Cesur Alemdaroglu: a morire sarà la sua amata mamma Fugen, che cadrà da una notevole altezza, mentre era rinchiusa in una gabbia, tenuta prigioniera. Tutto farà pensare che dietro la morte della donna c’è Tashin: il dolore per la tragedia farà allontanare Suhan e Cesur, che deciderà di scappare e sparirà per diversi giorni.

Un dolore fortissimo per Cesur, che non riuscirà più a guardare negli occhi Suhan senza pensare che è la figlia dell’uomo che ha ucciso non solo i suoi nonni e il suo papà, ma ora anche la sua amata mamma. Ma è davvero Tashin il colpevole della morte di Fugen?

Per scoprire tutti i dettagli bisognerà attendere ancora qualche puntata. Non perdetevi i prossimi appuntamenti: i colpi di scena saranno tantissimi!