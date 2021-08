La casa di Gianni Morandi: una dimora pazzesca, che lascia inevitabilmente a bocca aperta

Molto seguito sui social, Gianni Morandi ha mostrato più volte dettagli della sua meravigliosa casa: ve li sveliamo tutti!

Gianni Morandi è un personaggio molto amato sia per il suo talento che lo ha reso una vera e propria colonna della musica italiana sia per il suo carattere allegro e spontaneo. Sempre allegro e sorridente, il cantante bolognese si tiene in stretto contatto con i suoi fan anche attraverso i social dove è davvero molto seguito.

Leggi anche———->>>Gianni Morandi, cosa faceva prima di diventare un incredibile cantante? Il retroscena che non tutti conoscono

Proprio come uno di famiglia, Gianni mostra sul suo profilo Instagram da quasi 1 milione e mezzo di follower tanti dettagli della sua quotidianità fatta di semplicità, amore per la famiglia e anche tanto buon cibo! Sì, perché il famoso artista che tutti conosciamo fin da giovanissimo, è anche appassionato di cucina come testimoniano tanti suoi scatti che lo immortalano ai fornelli.

Attraverso le immagini postate sul popolare social network, è possibile farsi un’idea anche della sua meravigliosa casa: una dimora niente male, anzi! Scopriamone i dettagli più notevoli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Gianni Morandi, la sua casa è incantevole: un angolo di Paradiso immerso nella natura

Amante della vita semplice e delle cose genuine, Gianni vive in campagna dal 2000. La località in cui ha scelto di trasferirsi è San Lazzaro di Savena, vicino Bologna: qui possiede una casa nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.

Leggi anche———->>>Gianni Morandi, doloroso dramma: lo ha raccontato per la prima volta, la confessione clamorosa

L’arredamento è rustico, come si addice ad un’abitazione di campagna: i colori sono chiari e il vero cuore della casa è la spaziosissima cucina. Da notare in salone il contrasto tra i pavimenti chiari e i divani scuri. Ovviamente, trattandosi della dimora di un musicista, non possono mancare intere collezioni di vinili, cd e dvd.

Altro fulcro della villa, il magnifico orto di cui Gianni ama prendersi cura e trascorrere tanto tempo.