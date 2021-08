Chi è la moglie di Giovanni Vernia: che lavoro faceva e il loro primo incontro, cos’è successo

Curiosità sulla moglie di Giovanni Vernia: dove lavorava, il loro primo incontro e la frase che lui le disse quando le chiese di sposarlo.

Speaker radiofonico e comico dal talento innato, Giovanni Vernia ha conquistato il pubblico ormai da anni con le sue battute ed imitazioni esilaranti.

Impossibile resistere alle sue esibizioni sul palco Zelig nei panni di Fabrizio Corona, Jovanotti, Gianluca Vacchi e altri personaggi di cui l’attore, conduttore e produttore genovese sa cogliere le sfumature più divertenti.

Nonostante una laurea in Ingegneria elettronica, il suo sogno è sempre stato quello di realizzarsi in campo artistico e ci è riuscito alla grande: nel 2000 si trasferì a Milano per tentare questa strada che si è rivelata essere proprio la sua.

Sulla sua vita privata sappiamo che è sposato con Marika Sacco ed ha due figli, Matilda e Giulio Louis, nati nel 2010 e nel 2012. Con sua moglie si sono conosciuti sul posto di lavoro di lei: scopriamo tutto nel dettaglio!

Giovanni Vernia e sua moglie: un incontro voluto dal destino

Lontana dal mondo dello spettacolo, di Marika Sacco non si conoscono molti particolari se non quelli raccontati dal marito. Nel corso di un’intervista a “Vieni da me”, Giovanni Vernia raccontò che al momento del loro primo incontro, lei lavorava nel settore comunicazione di Poste Italiane della capitale.

Convinto di aver trovato la donna giusta, il famoso speaker la chiese in sposa dicendole: “Sposiamoci perché mi metti la testa a posto“. E a quanto pare non si sbagliava: è stata proprio Marika a spronarlo a continuare a credere e a insistere nel suo sogno di artista.

Che dire, sono davvero bellissimi insieme!