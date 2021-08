Era Candela ne Il Segreto: nella soap era così, adesso l’attrice ha cambiato look, stenterete a riconoscerla.

Il Segreto è una telenovela spagnola che per ben otto anni ci ha appassionato. Dalla prima stagione, dove al centro dell’attenzione abbiamo avuto modo di seguire le vicende di Pepa e Tristan e il loro amore burrascoso, fino all’ultima, la dodicesima. I colpi di scena non sono mai mancati e i telespettatori si sono lasciati prendere dalla trama.

L’ultima puntata in Italia è andata in onda il 28 maggio 2021, mentre, in Spagna, la soap opera è terminata l’anno scorso. Come sappiamo, il suo esordio era avvenuto qualche anno prima. Tra i tanti personaggi che hanno fatto parte della soap non possiamo non ricordare la bellissima Candela. Arrivata nella seconda stagione, è una pasticcera, molto dolce, e anche un’ottima cuoca. Ma chi ne ha vestito i panni? L’attrice è Aida De La Cruz. Nella soap era così, oggi ha cambiato look.

Era Candela ne Il Segreto: com’è oggi l’attrice, lontano dal set

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, l’ultima puntata è andata in onda nel maggio di quest’anno. La telenovela gira intorno alla vita dei cittadini che vivono a Puente Viejo, o comunque, nelle vicinanze. Nella prima stagione, erano Pepa e Tristan i protagonisti della soap, ma dopo la morte dell’uomo, l’attenzione si è concentrata su altri personaggi.

Tutti, dobbiamo ammetterlo, hanno lasciato il segno. Ogni personaggio ha dato qualcosa alla telenovela, portandola al successo. Vi ricordate di Candela? Era una pasticcera e cuoca molto brava. L’attrice che l’ha interpretata è Aida De La Cruz. Oggi, rispetto ai tempi in cui era nella soap, appare molto diversa.

Dallo scatto notiamo subito che l’attrice ha cambiato look. Ne Il Segreto è stata presente dal 2012 al 2017. Aida è divenuta particolarmente nota grazie al ruolo di Candela, ma la sua carriera non si ferma assolutamente a questo personaggio.