Michela Persico, spiacevole episodio: devono intervenire i pompieri, cos’è successo

Michela Persico mostra quanto successo sui social: è stata costretta a chiamare i pompieri.

Giornalista sportiva, conduttrice televisiva, nonchè influencer, Michela Persico è attivissima sui social, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Il suo canale instagram conta di ben oltre i seicento mila follower. Proprio per questo, i suoi post non passano inosservati.

Nelle ultime ore, la bellissima conduttrice ha mostrato quanto successo attraverso le sue storie instagram. Si è trovata costretta a chiamare i pompieri, e una volta arrivati, sono riusciti ad aiutarla. Ma cosa è successo esattamente? Nulla di grave, sia chiaro, la Persico ha mostrato tutto nei dettagli.

Michela Persico costretta a chiamare i pompieri: mostra tutto sui social, cos’è successo

Nelle ultime ore, Michela Persico ha mostrato quanto accaduto sui social, attraverso il suo canale Instagram. LLa conduttrice televisiva è seguitissima, tanto che, il suo profilo, ha superato i seicento mila follower. Un numero considerevole. Chiaramente, i follower sono tantissimi, e per questo, nulla passa inosservato.

E quello che è successo nella giornata di ieri, non poteva non colpire l’attenzione dei fan. Perchè, la Persico ha mostrato tutto nelle sue storie instagram. Ma cosa è successo esattamente? A quanto pare, come spiega, è andata a fare la spesa con il suo bambino, ma al ritorno, non aveva le chiavi di casa: “Siamo andati a fare la spesa, ma adesso non abbiamo le chiavi e attendiamo i pompieri”, dice. E’ stata così costretta a chiedere aiuto ai pompieri.

Una volta giunti sul luogo dell’abitazione, sono riusciti ad aprire la porta di casa. La giornalista, attraverso vari step, ha ripreso le varie azioni eseguite, fino all’apertura della porta. Finalmente, è riuscita ad entrare. Michela è apparsa comunque molto serena, e anzi, dalle sue storie instagram, notiamo che il sorriso non le manca mai. E a voi, è mai capitato di ritrovarvi in una situazione del genere?