Royal Family, come e quanto guadagnano Harry e Meghan Markle da quando si sono ‘allontanati’

Quanto guadagnano i bellissimi e molto chiacchierati Harry e Meghan: come starebbero le cose secondo i calcoli di Forbes.

Dopo il loro clamoroso addio alla Royal Family, per Harry e Meghan Markle le cose sono inevitabilmente cambiate. I duchi di Sussex hanno dovuto fare i conti con una nuova realtà che, seppur cercata, presenta aspetti molto diversi da quelli della vita di corte a cominciare da quelli economici.

Con la loro decisione, infatti, Harry e Meghan non sono neanche più destinatari dei finanziamenti pubblici dell’appannaggio reale. Ciò vuol dire che la coppia deve lavorare per il proprio sostentamento. Prima di scoprire cosa dice la rivista “Forbes” in merito ai loro guadagni, partiamo dal presupposto che i due beneficiano già di accordi milionari con Spotify e con Netflix.

Quanto guadagnano Harry e Meghan: le cifre sono ben diverse da prima

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio del principe e dell’ex attrice americana si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di dollari. Una cifra di gran lunga inferiore ai 500 milioni della Regina Elisabetta.

Abituati a somme certamente diverse (da royal spesero nel 2018 circa tre milioni di euro per ristrutturare la residenza in cui hanno vissuto per alcuni mesi), Harry e Meghan hanno dovuto quindi adeguarsi ad “un tenore di vita più contenuto”. C’è comunque da dire che hanno restituito quei soldi pubblici.

Per calcolare i guadagni della coppia, Forbes ha tenuto in considerazione che il principe ha ereditato dalla madre Diana 10 milioni di dollari e che Meghan ha versato nelle casse reali i 2 milioni di dollari guadagnati quando lavorava come attrice. Per l’acquisto della casa di Montecito, in California, hanno pagato 14,7 milioni di dollari, quindi a loro sarebbero rimasti i 5 milioni.

Tutto ciò senza considerare le somme guadagnate grazie ai podcast con Sportify: tali introiti potrebbero far raggiungere ai duchi i 18 milioni di dollari entro tre anni. Da sottolineare l’accordo da 150 milioni con Netflix per la produzione di documentari, lungometraggi e spettacoli per bambini che assicurerebbe alla coppia un futuro finanziario decisamente tranquillo.