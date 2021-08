Si sono sposati a Matrimonio a prima vista: oggi sono ancora insieme ed hanno un bambino, incredibile; è una delle poche coppie ancora unite dopo il programma.

Più che un programma è un vero e proprio esperimento sociale. Alcuni single si incontrano per la prima volta e…indovinate? Convolano a nozze! Proprio così, senza conoscersi. Solo dopo aver trascorso un periodo insieme, come coppia, decideranno se continuare la loro vita insieme o divorziare. Parliamo di Matrimonio a Prima Vista, il reality che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo: il programma è seguitissimo in tantissimi Paesi, compreso il nostro. Ma quante coppie decidono di restare insieme dopo il programma? Ebbene, davvero poche. Tra queste, una di cui vi parleremo adesso!

Non solo hanno deciso di risposarsi dopo il matrimonio celebrato davanti alle telecamere, ma hanno dato alla luce anche un bambino! La coppia si mostra più felice che mai a due anni dalla partecipazione al programma. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa storia.

Matrimonio a prima vista, si sono sposati nel programma e dopo due anni stanno ancora insieme

Si sono sposati a Matrimonio a Prima vista e indovinate? Oggi sono ancora felicemente insieme! Parliamo di Jules e Cameron, che si sono conosciuti nella versione australiana del reality, dal titolo Married at the first sight. La coppia è una delle poche ancora unita dopo il programma: sono felicemente sposati o meglio hanno deciso di risposarsi anche fuori dalla trasmissione.

Ma non è tutto: i due sono anche genitori di un meraviglioso bambino! Sui social, entrambi postano spesso foto della loro splendida famiglia.

Eh si, Jules e Cam rappresentano uno dei più grandi successi della trasmissione. E voi, state seguendo la versione italiana del reality? Nuove coppie stanno testando la loro vita matrimoniale: nascerà un amore?