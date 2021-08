L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha deciso di cambiare casa, dopo essere stata vittima di uno stalker.

Uno spiacevole episodio per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. L’abbiamo conosciuta e amata nel programma. Dopo questa esperienza, è divenuta famosissima, tanto che i suoi follower ad oggi sono migliaia.

Leggi anche Uomini e Donne, “Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni”: confessione shock dell’ex tronista

E proprio ai suoi tantissimi follower che ha spiegato quanto successo, ritrovandosi a vivere un bruttissimo episodio. Ha deciso di cambiare casa, dopo essere stata vittima di uno stalker, una persona che la seguiva, che aveva capito dove abitava.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Uomini e donne, cambia casa dopo essere stata vittima di uno stalker: “Mi seguiva…”

Purtroppo, l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato si è ritrovata a vivere un bruttissimo episodio. Vittima di uno stalker che la seguiva, e aveva capito dove abitava, ha deciso di cambiare casa. La Mazzocato ha spiegato ai suoi follower del perchè della sua assenza per un po’ dai social, raccontando di essersi dovuta allontanare per affrontare questa situazione.

Leggi anche Uomini e Donne, è la fine della loro relazione? “Non è facile…”, il messaggio spiazza tutti

E tramite alcune storie instagram, ha raccontato il brutto momento vissuto: “Nella vita ho paura delle persone pazze, che non hanno controllo su loro stesse, mi sono sentita davvero impotente. Avevo una persona che mi seguiva, che avevo capito dove abitavo“.

Nicole racconta che quando la situazione è diventata allarmante, ha cercato supporto nelle forze dell’ordine. Ha aggiunto che questa persona si presentava sotto casa sua, scriveva cose poco carine, ed è stato così denunciato. La denuncia non è bastata, e per questo, ha deciso di cambiare appartamento, per sentirsi più sicura.