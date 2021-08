Vite al Limite, da 273 kg a 80: Diana oggi è irriconoscibile, resterete a bocca aperta scoprendo il cambiamento della paziente.

Trasformazioni che vi lasciano senza parole. Parliamo di quelle dei pazienti di Vite al limite, la trasmissione di Real Time che racconta le vicende di persone affette da grave obesità. Per migliorare la loro qualità di vita, i pazienti si rivolgono al dottor Nowzaradan, che attraverso un lungo percorso li aiuta a perdere peso. Tra i personaggi rimasti impressi nel pubblico c’è Diana Bunch: prima di rivolgersi alla trasmissione, pesava quasi 280 kg.

Ebbene, quella di Diana è una delle trasformazioni più incredibili che abbiamo assistito nel programma, arrivando a perdere complessivamente 190 kg! Curiosi di vedere come è diventata? Ve lo mostriamo subito.

Diana pesava 273 kg prima di Vite al limite: trasformazione incredibile, ecco come è diventata

Una storia difficile alle spalle, come tanti protagonisti di Vite al Limite, e l’unico conforto trovato nel cibo. Diana ha subito moleste in passato e ha trovato rifugio proprio nel cibo, diventato una dipendenza. È questo che ha spinto la Bunch a rivolgersi alla trasmissione, per dare finalmente una svolta alla sua vita. Dopo un percorso non privo di difficoltà, Diana ha raggiunto il suo obiettivo, arrivando a perdere addirittura 190 kg. Un cambiamento che lascia senza fiato: si tratta di una delle ‘trasformazioni’ più incredibili che abbiamo visto nel programma di Real Time.

Le foto del suo cambiamento hanno fatto il giro del mondo, date un’occhiata:

Eh si, da restare senza parole: Diana sembra un’altra persona rispetto all’inizio del suo percorso a Vite al Limite. Uno dei tanti successi per il dottor Younan Nowzaradan, che aiuta i pazienti a perdere peso attraverso un percorso lungo e difficile, durante il quale i pazienti si sottopongono all’operazione di bypass gastrico. E voi, conoscevate l’incredibile storia di Diana Bunch?