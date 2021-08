Ama viaggiare in barca e gli abiti colorati: avete mai visto la moglie del famoso campione? È davvero bellissima.

Il suo profilo Instagram vi lascerà senza fiato. Ama viaggiare e immortalare fantastici momenti da condividere con i followers. Più di 62 mila, con cui condivide foto e video delle sue giornate. Di chi stiamo parlando? Della moglie di uno dei calciatori più amati di sempre.

Avete capito di chi stiamo parlando? Piccoli indizi: si chiama Sonia e la sua dolce metà è un vero e proprio simbolo della Juventus! Scopriamo di chi si tratta.

È la moglie di un grandissimo campione di calcio: si chiama Sonia Amoruso, l’avete mai vista?

Lui lo conosciamo benissimo, è stato uno dei calciatori più forti di sempre. Non tutti, però, hanno mai visto la meravigliosa moglie di Alessandro Del Piero. Si chiama Sonia Amoruso ed è torinese doc. I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando lei lavorava come commessa in un negozio di scarpe, intorno al 2000. Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia, che è convolata a nozze nel 2005 e, a parte alcune voci di una presunta crisi, si mostrano più uniti che mai. Insieme ai loro tre meravigliosi figli Tobias, 14 anni, Dorotea 12 e Sasha, di 11 anni.

La famiglia vive in America, dove Pinturicchio ha acquistato una mega villa ed è diventato comproprietario della LA 10 Fc , squadra della United Premier Soccer League. Non solo: Alex ha aperto due accademie per ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni ed è proprietario del N10, un noto ristorante a Los Angeles.

Ecco uno scatto postato qualche giorno fa dalla bellissima Sonia, in occasione del suo compleanno, festeggiato insieme alla sua splendida famiglia:

Eh si, Sonia è davvero incantevole! E voi, avevate mai visto la moglie del mitico Alessandro Del Piero?