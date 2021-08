Sapete come si sono conosciuti i genitori di Andrea Delogu? Una storia veramente da brividi che la conduttrice ha raccontato in un libro

Andrea Delogu è nata a Coriano, in provincia di Rimini, il 23 maggio 1982. È una conduttrice televisiva e radiofonica di successo. Ha esordito in televisione nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze”, il corpo di ballo di Mai dire domenica. Nel 2004, invece, partecipa al reality show Campioni, il sogno, in onda su Italia 1.

Dopo aver compiuto tutta la gavetta in Mediaset, nel 2014 approda definitivamente alla Rai, dove conduce il programma Stracult con Max Giusti. In seguito ha condotto poi vari programmi sulla rete pubblica, tra i quali Il processo del lunedì, i Nastri d’argento, Guarda… Stupisci, Telethon e il Festival di Castrocaro. Attualmente la Delogu conduce Ricomincio da Raitre insieme a Stefano Massini.

LEGGI ANCHE: Andrea Delogu pazza di gioia, l’annuncio a sorpresa: ‘È l’onore più grande della mia vita’, notizia splendida

Andrea Delogu, come si conosciuti i suoi genitori

La nota conduttrice televisiva e radiofonica è di origini sarde. La Delogu, infatti, ha trascorso i primi anni della sua vita nella comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Il padre della conduttrice si chiama Walter ed era autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano. La mamma, invece, si chiama Titti Peverelli.

Sapete come si sono conosciuti i genitori della conduttrice? La Delogu ha ricostruito questa parte della sua vita nel romanzo La collina, pubblicato nel 2014 e scritto insieme ad Andrea Cedrola. La conduttrice è nata nella comunità di San Patrignano perchè i suoi genitori si trovavano lì per curare le proprie dipendenze.

La Delogu ha raccontato questo scorcio della sua vita anche nella docu-serie “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”, serie televisiva documentaristica originale realizzata da Netflix nel 2020. La sua infanzia è stata molto difficile: la comunità di San Patrignano, infatti, era un luogo molto rigido, fatto di regola.