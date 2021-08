La celebre conduttrice televisiva Barbara D’Urso mostra i suoi sandali bassi: sono loro il trend dell’Estate 2021, vi sveliamo ogni dettaglio!

Questa estate 2021 è senza dubbio, per tutte, la ‘più comoda’. Ma in che senso? La tendenza assoluta di questi mesi estivi in fatto di moda scarpe è fatta di sandali, ciabatte ed infradito! Suole più doppie, colori accesi, infradito eleganti: questa è la moda di questa estate 2021 e tutte, VIP e non, hanno scelto la via giusta per essere trendy e comode! Ad interpretare la tendenza anche una delle regine della televisione italiana, Barbara D’Urso! La conduttrice Mediaset si è immortalata a bordo piscina con il suo paio di sandali: non un paio di scarpe comuni, i dettagli vi faranno impazzire!

Barbara D’Urso, lusso e comodità: i suoi sandali bassi sono il trend dell’Estate 2021

Barbara D’Urso come di consueto, non lascia i suoi milioni di fan senza notizie di sé. La celebre conduttrice televisiva sta trascorrendo le sue vacanze al mare, in posti magnifici. Si è immortalata a bordo di una piscina, di spalle: nessuno ha potuto fare a meno di notare non solo il suo fisico statuario ma anche le sue ciabatte!

La celebre conduttrice tv sfoggia al mare i suoi sandali Birkenstock x Valentino Garavani: le scarpe sono nate dall’incontro tra l’iconico brand di calzature tedesco e la maison Valentino. ‘Sandalo Arizona total black’ con il logo VLNT di Valentino Garavani sul lato sono i dettagli: il prezzo del sandalo da usare sia al mare che in città è di 370 euro!

Non ci sono più dubbi: la comodità è il trend dell’Estate 2021 e la fortuna è che si possono utilizzare sempre, dalla mattina alla sera!

