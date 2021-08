Sapete chi è? Sua sorella è un personaggio televisivo molto discusso

La sorella dell’uomo in foto è un personaggio televisivo molto discusso: sapete di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo in questo articolo

Avete riconosciuto quest’uomo nella foto sopra? Sua sorella è un personaggio televisivo molto discusso e sicuramente la conoscete. Tra l’altro, lui è stato fidanzato con un’attrice molto famosa. La loro storia sembrerebbe terminata da qualche mese, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto. La sua ex fidanzata su Instagram ha scritto: “Per me resta un punto di riferimento“. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Allora ve lo sveliamo di seguito.

LEGGI ANCHE: È la sorella della splendida cantante: la riconoscete? Non tutti la conoscono

Sapete chi è? Sua sorella è un personaggio televisivo discusso

L’uomo nella foto, per chi non l’avesse riconosciuto, è Edoardo Tavassi. Il cognome vi svela subito chi è la sorella di Edoardo. Egli è il fratello di Guendalina Tavassi, ex gieffina oggi influencer di successo e personaggio televisivo molto discusso. Le sue uscite nel piccolo schermo, infatti, non passano mai inosservate.

Edoardo invece, al contrario della sorella, non è mai stato avvezzo all’attenzione televisiva, anche se, oltre ad avere una sorella molto famosa, è stato fidanzato anche con un’attrice molto nota. Tavassi, infatti, è stato legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo. La loro relazione sembrerebbe terminata, ma tra loro resta un ottimo rapporto di amicizia.

Il fratello di Guendalina pare sia un vero e proprio nerd, infatti è appassionato di videogame, anime e manga. Non sappiamo, invece, quale sia il mestiere di Edoardo. Come dicevamo sopra, infatti, l’uomo è lontano dal mondo dello spettacolo e soprattutto non ama esporre la sua vita privata. Del resto, invece, sappiamo che ha un cane che si chiama Rocco, che ama i fast food e che su Instagram può contare su 100 mila seguaci, anche grazie alle sue ‘parentele’.