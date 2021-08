Chi è Tata Lucia: tutto sulla star di Supernanny, programma che aiuta i genitori alle prese con bambini ‘ribelli’

Da molti anni aiuta con i suoi preziosi consigli tante coppie di genitori in difficoltà nella gestione dei loro bambini: chi è Tata Lucia.

La conosciamo ormai da tanto tempo, ma con la sua voce rassicurante, calma ma decisa, Tata Lucia continua a tenere incollati allo schermo migliaia di telespettatori, anche quelli che non hanno figli piccoli a cui badare.

Ascoltarla mentre cerca di instradare le mamme e i papà circa il comportamento da tenere nei confronti dei loro pargoli è sempre un piacere e un arricchimento. Milanese, classe 1942, il suo vero nome è Lucia Rizzi.

Quest’anno, dallo scorso aprile abbiamo potuto rivederla sul Nove nella versione italiana del format internazionale Supernanny dopo una lunga assenza. Tata Lucia è stata infatti in passato la regina indiscussa di un altro programma simile, SOS Tata.

Ma scopriamo altri dettagli sulla famosa educatrice!

Tata Lucia: studi, percorso professionale e altre curiosità sul volto di Supernanny

La signora Rizzi ha frequentato l’Istituto Magistrale Carlo Tenca di Milano ed è una bravissima pedagogista. Per più di 30 anni è stata un insegnante e una ricercatrice presso il Child Development Center dell’Università della California, dove ha vissuto per molto tempo.

Supernanny è andato quindi in onda sul Nove per 8 puntate ma è disponibile on demand sulla piattaforma online Discovery +. Rispetto a SOS Tata, qui vediamo la famosissima tata apportare nuove regole: in giro per l’Italia, corre in soccorso delle famiglie che hanno problemi ad educare i loro bambini.

E voi avete visto Supernanny? Tata Lucia resta sempre superlativa, vero?