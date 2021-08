Cosa fa oggi l’ex compagno di Antonella Clerici: lavoro, vita privata, nuova relazione

La loro storia d’amore fu amata ma anche molto criticata: che fine ha fatto l’ex compagno di Antonella Clerici, dove vive e cosa fa.

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici è mamma di Maelle, che oggi ha 12 anni: sul proprio profilo Instagram, il celebre volto Rai appare spesso in compagnia di sua figlia, ma ricordate chi è il padre della bambina?

Si tratta di Eddy Martens, con cui la storica padrona di casa de “La prova del cuoco” intraprese una relazione sentimentale nel 2006. La loro storia fu al centro del gossip per anni e, data la differenza d’età tra loro, fu bersaglio di molte critiche.

Si conobbero durante una vacanza in Marocco e nessuno dei due poté resistere a al richiamo dell’amore nonostante lui fosse più giovane di ben 15 anni. Molti insinuavano che Martens stesse con Antonella per ottenere benefici da quell’unione, fatto sta che tra loro è durata 10 anni anche se poi la rottura fu avvelenata ulteriormente da vari rumors e dichiarazioni non sempre caute.

Ma che fine ha fatto Eddy? Cosa fa oggi e com’è la sua vita privata?

Antonella Clerici, ricordate il suo ex compagno? Ha cambiato completamente vita

Originario del Congo, classe 1978, Martens oggi vive in Belgio, a Bruxelles, dove svolge l’attività di imprenditore nel settore del barber shop.

Nella capitale belga si è trasferito con l’attuale compagna, Carmen Carrasco, di 6 anni più grande di lui.

Dopo la dolorosa rottura, il 43enne sta recuperando il rapporto con sua figlia e con Antonella, come ha raccontato quest’ultima al settimanale Oggi: “Si è riavvicinata anche molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”. La Clerici ha inoltre aggiunto: “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.