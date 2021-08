Gomorra, riuscireste a riconoscerlo per strada? L’attore ha completamente cambiato aspetto, scopriamo il suo nuovo look.

È uno degli attori più amati e famosi del nostro Paese. Lo abbiamo visto nella serie tv Gomorra, ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano. Un volto amatissimo sul piccolo schermo, ma forse non tutti sanno che è una star anche sui social. Il suo canale Instagram conta un milione e 400 mila followers ed è proprio lì che negli ultimi giorni si è mostrato col suo nuovo look.

Curiosi di vedere di chi si tratta e come ha cambiato il suo aspetto? Siete nel posto giusto!

L’attore di Gomorra ha completamente stravolto il suo aspetto: riuscite a riconoscerlo?

“Rapado”. È questa la didascalia che il famosissimo attore ha allegato ad uno scatto condiviso sul suo canale Instagram qualche giorno fa. Di chi parliamo? Di Salvatore Esposito, il mitico Genny Savastano della serie tv Gomorra. Come avete intuito, il napoletano ha deciso di dare un taglio netto alla sua chioma, rasandosi a zero.

Un cambio look decisamente approvato dai fan, che hanno invaso il post di likes e commenti, ricchi di complimenti per l’attore 35 enne:

Quando andrà in onda Gomorra 5

E tutto è pronto per l’ultimo, attesissimo, capitolo di Gomorra, le serie Sky Original prodotta da Catteya. La stagione finale andrà in onda a novembre su Sky e sarà disponibile in streaming su Now. Si tratta della quinta ed ultima stagione della serie, seguita ed apprezzata in ben 190 territori in tutto il mondo. Noi non vediamo l’ora di scoprire come si concluderà questo straordinario prodotto, dove ritroveremo tutti i personaggi principali: Salvatore Esposito nei panni di Genny, Marco D’Amore nei panni di Ciro Di Marzio, Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito nel ruolo di Azzurra Avitabile, la moglir di Genny. Tenetevi pronti, Gomorra 5 sta per arrivare.