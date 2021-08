Lutto nel mondo della tv: è morta Nicoletta Orsomando, la storica signorina ‘buonasera’ della Rai; l’annunciatrice aveva 92 anni.

È stata una delle annunciatrici Rai più amate della storia della nostra tv. Nicoletta Orsomando è morta a Roma, in ospedale, dopo una breve malattia. La storica signorina ‘buonasera’ aveva 92 anni, compiuti lo scorso gennaio.

“Signori e signore buonasera”, era la frase con cui Nicoletta introduceva i programmi della giornata, diventando un volto di famiglia per i telespettatori, ai quali ha tenuto compagnia per quaranta anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il nipote dell’annunciatrice, Giacomo Olivi, attraverso il suo canale Twitter. I funerali si svolgeranno lunedì 23 agosto, alle ore 10 e 15, alla chiesa di Santa Maria in Trastevere.

È morta Nicoletta Orsomando, la storica signorina Buonasera: l’annunciatrice Rai aveva 92 anni

La prima volta che è apparsa sul piccolo schermo era l’ottobre del 1953: a vederla sono stati solo i pochi italiani che erano in possesso di un televisore. Nicoletta Orsomando è stata una vera e proprio simbolo della Rai, dove è stata annunciatrice per tantissimi anni, fino al 1993. Si è spenta in ospedale a Roma questa notte, all’età di 92 anni. E proprio in occasione del suo compleanno, celebrato a gennaio, le avevano fatto visita alcune ex colleghe, tra cui Maria Giovanna Elmi e

Nata a Casapulla, in provincia di Caserta l’11 gennaio del 1929, nel 1955 ha sposato il giornalista Roberto Rollino, da cui ha avuto la sua unica figlia Federica. Il matrimonio è terminato dopo sei anni. È apparsa per l’ultimo annuncio in tv nel 1993, il 28 dicembre, quando ha salutato il pubblico non riuscendo a trattenere l’emozione. È stata la signorina ‘buonasera’ per antonomasia: nessuna ha vestito il ruolo di annunciatrice per tutti questi anni.

I funerali della Orsomando si terranno lunedì 23, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, alle ore 10 e 15.