Un programma che tiene incollati alla tv telespettatori di tutto il mondo! Di cosa parliamo? Di Matrimonio a Prima Vista, una trasmissione che, in realtà, è un vero e proprio esperimento sociale. Alcuni single si ritrovano all’altare pronti a sposarsi con un perfetto/a sconosciuto/a! La coppia di sposi dovrà vivere un periodo insieme, proprio come marito e poi, per poi decidere infine se continuare la vita insieme o chiedere il divorzio.

Un format super interessante, ma il lieto fine purtroppo avviene solo per poche coppie. Anche una coppia che sembrava essere inizialmente in sintonia non ha funzionato dopo le nozze celebrate nel programma. Ecco di chi parliamo e cosa è successo.

Matrimonio a Prima Vista, sembravano fatti l’uno per l’altra: che fine ha fatto la coppia nata nella trasmissione tv

Niente lieto fine per Poppy Jennings e Luke Eglin, protagonisti della settima stagione di Matrimonio a Prima Vista Australia (Married at the first sight). Nonostante i due sembrassero entusiasti al primo incontro sull’altare, Poppy ha avuto ben presto un crollo, soprattutto a causa della mancanza dei suoi due gemellini. La 38 enne ce l’ha messa tutta per proseguire l’ “esperimento” con Luke, ma non è finita bene. Dopo poche settimane, Poppy ha deciso di lasciare il programma e tornare dai suoi figli.

“Ho detto fin dall’inizio che non avevo intenzione di restate per qualcosa che non è assolutamente vero amore”, ha dichiarato la protagonista dopo l’abbandono al programma. Secondo alcune indiscrezione, la Jennings sarebbe stata beccata poco dopo con un altro uomo, dopo aver lasciato il programma.

Insomma, niente lieto fine per Poppy e Luke, che, come molte altre coppie, hanno deciso di divorziare. E voi, avete mai visto questo programma super interessante?