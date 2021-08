Paola Perego si mostra ai follower ‘al naturale’: Sandra Milo commenta e fa una precisazione

L’incredibile scatto ‘al naturale’ postato da Paola Perego su Instagram: il commento di Sandra Milo non passa inosservato.

Paola Perego ha deciso di spiazzare i fan con una sua foto che la ritrae mentre è seduta al tavolo di un ristorante in una posa molto semplice, quasi come se lo scatto fosse stato fatto all’improvviso.

Tutto normale, penserete voi: non si può fare a meno di notare, però, che la bravissima conduttrice appare senza trucco, completamente ‘al naturale’, cosa abbastanza rara per le donne di spettacolo. Come potrete constatare voi stessi, Paola è semplicemente meravigliosa anche in questa versione ‘inedita’. D’altronde, stiamo parlando di uno dei volti televisivi più belli in assoluto e quindi non c’è da stupirsi se, anche senza un filo di make-up, il risultato è ugualmente strepitoso.

Tantissimi i like e i commenti per la foto scattata, come rivela lei stessa, da suo nipote. Molte sue colleghe hanno apprezzato, ma avete visto il commento di Sandra Milo? L’hanno notato tutti!

Paola Perego ‘al naturale’ è un incanto: le parole a sorpresa di Sandra Milo

La splendida moglie di Lucio Presta, che tra l’altro sta per diventare nonna bis, è sempre stata una professionista molto ammirata per il suo lavoro. Nonostante non siano mancati i momenti di crisi nella sua vita personale, Paola è una donna forte e molto brava nel suo lavoro.

A breve la rivedremo in tv con un nuovo programma insieme a Simona Ventura e la notizia non può che rendere felici tutti perché si tratterà sicuramente di un progetto valido, all’altezza di due grandi professioniste della televisione.

Tornando allo scatto pubblicato, tra i tanti commenti ricevuti spicca quello di Sandra Milo: “Questo dimostra la naturalezza della tua bellezza: senza filtri e senza inganni!”, ha scritto l’attrice.

In effetti salta subito all’occhio che quella della Perego sia una bellezza autentica, senza artifici di nessun genere: se qualcuno avesse mai avuto qualche dubbio al riguardo, adesso ne ha la prova!