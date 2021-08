Royal Family, la notizia ha del clamoroso: colpo di scena, riguarda Meghan e Kate

Dopo mesi di ‘gelo’, starebbe accadendo qualcosa di clamoroso nella Royal Family: protagoniste le cognate più discusse del mondo.

Ciò che starebbe accadendo tra i membri della Famiglia Reale inglese è degno della trama di una serie tv: litigi, allontanamenti, presunte antipatie e colpi di scena sono da mesi all’ordine del giorno tra i Windsor.

La decisione di Harry e Meghan di rinunciare ai titoli e agli incarichi reali con tutti i benefici che essi comportano ha destabilizzato non poco i parenti, prima fra tutti la Regina Elisabetta per la quale questo deve aver rappresentato un colpo difficile da mandare giù.

Come se non bastasse, le clamorose dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista di Oprah Winfrey sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già tesi in casa Windsor. O no?

Pare che proprio in questo periodo stia accadendo qualcosa che mai avremmo immaginato e che le protagoniste delle notizia siano proprio le cognate Meghan e Kate. Tra loro non sembra esserci mai stato un buon feeling alla luce di quanto raccontato dalla moglie di Harry, eppure sarebbero proprio loro a regalarci questo colpo di scena.

Royal Family, cosa starebbe accadendo tra Meghan e Kate: nessuno riesce a crederci

Se tra William e Harry non parrebbe esserci al momento nessuna possibilità di riconciliazione, tra le loro mogli le cose starebbero diversamente. Sta impazzando in questi giorni sui tabloid inglesi la notizia secondo cui la Markle avrebbe contattato la cognata. Il motivo? Proporle di partecipare al progetto Netflix di cui è protagonista con Harry.

Trattandosi di un mini-documentario dedicato alla beneficenza, la duchessa di Sussex avrebbe pensato di coinvolgere la cognata impegnata da anni in opere di questo tipo. Secondo le indiscrezioni riportate da Us Weekly, le due starebbero parlando spesso al telefono ultimamente.

Cosa ne pensate? Secondo voi Kate e Meghan potranno finalmente buttarsi alle spalle le accuse e i malintesi degli ultimi mesi?