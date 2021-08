Vite al Limite, cambiamento shock: pesava 263 kg, oggi stenterete a riconoscerla

Vite al Limite, cambiamento shock: da 263 Kg a 116, stenterete a riconoscerla; la trasformazione di Olivia Cruz.

Sono tanti i pazienti che, affetti da grave obesità, decidono di rivolgersi al Dr Nowzaradan, per perdere peso e riprendere in mano la propria vita. Il loro percorso di dimagrimento viene ripreso nel programma Vite al Limite, in onda in Italia su Real Time. Storie difficili, di persone che spesso hanno alle spalle grandi dolori e che hanno trovato rifugio nel cibo. Al chirurgo iraniano il compito di accompagnarli in questo duro ma importante percorso. Tra i personaggi più noti dello show c’è senza dubbio Olivia Cruz.

Quando si è rivolta al programma, nel 2104, Olivia pesava quasi 270 Kg e presentava grosse difficoltà anche nello svolgere semplici movimenti e azioni di vita quotidiana. Dopo i mesi trascorsi nella clinica, la sua vita è decisamente cambiata.

Vite al Limite, la trasformazione di Olivia Cruz: pesava 263 Kg, oggi è irriconoscibile

Olivia Cruz è una delle protagoniste della seconda stagione di Vite al Limite, il programma in cui si raccontano le storie di pazienti obesi che decidono di dimagrire. Dopo una giusta dieta, lo scopo da raggiungere è quello di perdere i chili necessari per sottoporsi ad un intervento di chirurgia bariatrica. Un percorso non semplice, pieno di ostacoli e difficoltà, ma Olivia ha dimostrato forza e determinazione, raggiungendo risultati straordinari.

Grazie alla trasmissione e all’aiuto del dottor Nowzaradan, Olivia è arrivata a perdere circa 150 kg, migliorando decisamente le sue condizioni di vita: prima viveva nel seminterrato della casa della sua mamma e a causa del peso non riusciva a muoversi.

Oggi, dando uno sguardo al suo canale FB, possiamo vedere che Olivia continua a mantenere la linea, mostrandosi sorridente e in forma. Non è tutto: dopo il programma, la Cruz ha realizzato anche il suo sogno di diventare chef. Ovviamente di cibi sani e salutari!

E voi, avete seguito la storia di Olivia Cruz in Vite al Limite? Un cambiamento che lascia davvero senza parole.