Era le perfida Jacinta ne Il Segreto, oggi l’attrice è irriconoscibile: ecco come è diventata la protagonista della serie spagnola.

È stata una delle telenovele più seguite di sempre, che ha fatto compagnia al pubblico per quasi dieci anni. Parliamo de Il Segreto, la serie tv spagnola che proprio qualche mese fa è terminata per sempre. Tantissime storie si sono susseguite a Puente Viejo, tanti gli amori nati, ma anche tantissimi personaggi spietati sono arrivati nel paese spagnolo. Come Jacinta, uno dei personaggi più perfidi apparsi nella soap.

Ad interpretarla è l’attrice spagnola Victoria Camps Medina, che sui social è completamente diversa dal personaggio che interpretava sul set. Curiosi di vederla oggi? Resterete di stucco.

Era le perfida Jacinta ne Il Segreto, avete visto com’è oggi l’attrice? Resterete senza parole

Di personaggi spietati, ne Il Segreto, ne abbiamo visti tantissimi e tra questi c’è senza dubbio Jacinta. Oltre ad essersi finta per mesi Aurora, è stata proprio lei ad uccidere uno dei protagonisti più amati della soap, Tristan, proprio nel giorno del suo matrimonio con Candela. Una delle scene più tristi per i telespettatori e, di conseguenza, Jacinta è diventata una delle ‘cattive’ più odiate della serie tv spagnola!

A dare il volto al personaggio, però, è un’attrice che nella vita reale ha tutt’altro aspetto. Solare e dal sorriso dolcissimo, Victoria è decisamente diversa dalla perfida Jacinta. In Italia, l’abbiamo vista nelle puntate andate in onda nel 2015: a distanza di anni, siete curiosi di vedere com’è l’attrice oggi? Eccola in uno scatto postato poche settimane fa sul suo canale ufficiale di Instagram:

Capelli più lunghi, occhi dolci e sorriso meraviglioso, l’attrice quasi non sembra essere la stessa persona della malvagia Jacinta. E voi, seguivate il Segreto? Avreste mai riconosciuto Jacinta guardando questo scatto?