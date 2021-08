Giovanissimo e già sul palco: Enrico Brignano irriconoscibile in questa vecchia clip

Enrico Brignano appare giovanissimo in questa vecchia clip: è irriconoscibile, lo ricordate così?

Enrico Brignano è un comico dal talento incredibile, ma anche un amatissimo attore, cabarettista, e regista. Tutto è cominciato dai suoi studi. Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. In seguito, partecipa come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima? in onda su Canale 5.

Da quel momento, la carriera del comico è tutta in salita. Ad oggi, è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati e apprezzati della televisione italiana. Lo conosciamo proprio così, ma ricordate com’era tanti e tanti anni fa? Sul web è apparsa una vecchia clip, e vediamo il comico giovanissimo, e già sul palco.

Giovanissimo e già sul palco: Enrico Brignano come non l’avete mai visto, è irriconoscibile

Quando entra a far parte del cast della famosissima serie tv Un medico in famiglia, dal 1998 al 2000, ha la possibilità di farsi maggiormente conoscere e la popolarità cresce sempre più. Oggi, il comico non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè è amatissimo e famosissimo. Brignano da giovanissimo era già sul palco. Sul web, è apparso un video che lo dimostra chiaramente. Ma l’attenzione si è concentrata proprio sull’attore. Enrico appare molto diverso, con molti anni in meno, e quasi irriconoscibile.

Avete visto anche voi? Cosa ne pensate? L’amato comico ha iniziato a lavorare e fare spettacoli quando era molto giovane. Allora già si destreggiava sul palco, in performance magnifiche!