Lo riconoscete? E’ l’amatissimo attore de Il Segreto: in questo scatto appare giovanissimo.

Tutti siamo soliti condividere immagini sui nostri canali social. Spesso, una delle abitudini che ci accompagna è quella di rendere pubbliche foto in cui siamo ritratti in un momento del passato. Un modo questo per tornare con la mente in episodi vissuti anni fa, e riviverli a pieno.

Questa è sicuramente un’abitudine che fa parte anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili da migliaia se non addirittura milioni di follower, riscontrano sempre una certa attenzione. E’ quello che ha fatto l’attore fotografato nell’immagine che vi abbiamo mostrato in alto. Come vi abbiamo anticipato, l’abbiamo visto recitare in una famosa soap opera, Il Segreto. Osservate con attenzione, non è affatto difficile capire di chi si tratta, perchè non è assolutamente cambiato.

In questo scatto era giovanissimo: è l’amatissimo attore de Il Segreto

Nello scatto è fotografato l’attore de Il Segreto. Qui, era giovanissimo. E’ stato proprio lui a rendere l’immagine nota sul suo seguitissimo profilo social, spiazzando i fan. Nella soap opera spagnola ha vestito i panni di un personaggio molto amato.

Osservando con attenzione, non è difficile capire di chi parliamo, perchè, come vi abbiamo detto, è praticamente uguale ad oggi, solo con qualche anno in meno. Vi ricordate la storia d’amore tra Candela e Severo? Ebbene, sì, è proprio lui l’attore in foto.

Chico Garcìa ha vestito i panni di Severo Santacruz! “Di quelle foto che uno ritrova per caso e dice: ‘Come passano gli anni, e poi non ne sono passati così tanti’“, ha scritto a corredo. Mettendo a confronto le due foto, sembra che non sia assolutamente cambiato, anzi, è perfettamente uguale ad oggi. Solo che, gli anni sono diversi e quindi, è normale che qualcosa sia cambiato.