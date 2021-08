Temptation Island, sono tornati insieme: “Noi sappiamo quello che siamo”, clamoroso colpo di scena per i due ex protagoniste del docu reality di Canale 5.

Un’edizione scoppiettante, quella di Temptation Island andata in onda questa estate. Un’edizione durante la quale sono scoppiate diverse coppie…ma ne sono anche nate altre. In modo totalmente inaspettato. Nelle ultime ore, però, è successo di tutto tra due ex protagonisti del docu reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE ——>Vi ricordate di lui? È stato un protagonista indiscusso di Temptation Island: è emerso in queste ore, annuncio incredibile

I due avevano annunciato la fine della loro frequentazione sui social, ma dopo poche ore un nuovo colpo di scena: ritorno di fiamma! Ecco cosa è successo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, sono tornati insieme poco dopo l’annuncio della rottura: colpo di scena

Ritorno di fiamma tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher! I due si sono conosciuti all’interno del villaggio di Temptation Island, nell’edizione andata in onda qualche mese fa. Lui era fidanzato con la sua ormai ex Jessica Mascheroni, lei era la sua tentatrice. Un feeling nato per caso, che è continuato anche a telecamere spente. I due hanno iniziato a frequentarsi seriamente, ma qualcosa nelle scorse ore è andato storto. Con una serie di frecciatine social, anche poco gentili, entrambi avevano dichiarato che la storia fosse chiusa. Ma ecco il colpo di scena!

Dopo solo poche ore, i due si sono mostrati di nuovo insieme! Uno scatto condiviso da Alessadro sul suo Instagram ha confermato che è tornato il sereno e che la loro frequentazione sta continuando. Entrambi hanno ammesso di aver esagerato con le parole, spinti dalla rabbia, e che il sentimento che li lega è reale e forte. Eccoli insieme:

Nonostante lo scetticismo di alcuni fan, la coppia si mostra unita e complice: al momento si trovano in vacanza a Mykonos, più felici che mai. E voi, cosa ne pensate? Vi piacciono Alessandro e Carlotta insieme?