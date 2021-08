Protagonista di ‘Vite al limite’, è stata anche il giovane Gideon: sapete com’è diventata ora? La sua trasformazione incredibile e vi lascerà senza parole.

Conosciamo tutti ‘Vite al Limite’ e sappiamo benissimo quanto i pazienti che decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan hanno alle spalle delle storie piuttosto drammatiche. Quante volte, infatti, vi abbiamo raccontato di persone che, traumatizzate da una violenza, da un’infanzia difficile o da un lutto, decidono di sfogare tutta la loro rabbia e frustrazione nel cibo arrivando a raggiungere un peso piuttosto eccessivo? Beh, sicuramente tantissime volte! Ed è questo che, purtroppo, è successo anche a Gideon. Protagonista indiscussa della quarta stagione del programma, l’uomo si è presentato con un peso che raggiungeva ben 295 kg. Dei numeri, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto eccessivi. E che, quindi, l’hanno spinta a rivolgersi al chirurgo iraniano.

Com’è stato, però, il percorso di Gideon a ‘Vite al Limite’? E, soprattutto, è riuscita a mettersi in forma? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Dopo Vite al Limite, Gideon è fortemente cambiato: oggi è irriconoscibile

Come dicevamo quindi, Gideon aveva deciso di prendere parte al programma ‘Vite al limite’ e di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per il suo peso piuttosto eccessivo. Arrivato a toccare i 295 kg, l’uomo aveva fortemente bisogno di riprendere la sua vita in mano. A causa del suo peso eccessivo, infatti, il buon Gideon era seriamente a rischio. E, soprattutto, non poteva affatto vivere una vita normale. Cosa è successo nel programma?

Il suo percorso all’interno di Vite al Limite, c’è da ammetterlo, è stato davvero encomiabile. Fortemente rigorosa e determinata a ritornare in forma, Gideon ha seguito brillantemente il piano impostogli dal dottor Nowzaradan. E piano piano è riuscito a riprendersi in mano le redini della propria vita. Certo, inizialmente non è riuscito a perdere il peso chiesto dal chirurgo iraniano, questo è vero. Però, la buona volontà, la determinazione e la costanza sono stati decisamente dalla sua parte. Tanto che non soltanto ha potuto sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, ma è riuscito anche ad avere un’ottima forma dopo il programma. Com’è diventata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, la sua trasformazione è davvero ‘choc’:

Insomma, Gideon dopo ‘Vite al Limite’ è proprio un’altra persona. Siete d’accordo con noi?