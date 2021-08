Era giovanissimo, riconoscete l’attore in foto? Ha interpretato un amatissimo personaggio in una bellissima serie televisiva.

In questo scatto era giovanissimo, stiamo parlando degli anni ‘2000. L’attore l’ha pubblicato sul suo profilo instagram molto tempo fa. Ovviamente, l’immagine di lui, di quando era più giovane non poteva passare inosservata. I follower l’hanno subito notata e hanno espresso un grande entusiasmo, con commenti particolari.

Vi abbiamo svelato che ha fatto parte di una serie bellissima e sicuramente travolgente. Ha appassionato grandi e piccini, immergendoci nel mondo dell’arte, in una scuola di ballo e di recitazione di Madrid. Osservate con attenzione, perchè, nella serie l’abbiamo tanto amato.

Era giovanissimo, l’attore spiazza con questo scatto: l’abbiamo visto in una famosa serie tv

Amatissimo e famosissimo, l’attore in foto ci ha accompagnato per diversi anni. Ma esattamente dove l’abbiamo visto? Impossibile non ricordarlo nella famosissima serie televisiva, incentrata su storie di ragazzi che frequentano la scuola più prestigiosa di Madrid, di ballo e di recitazione.

Stiamo parlando di Paso Adelante! Una serie spagnola che in Italia è andata in onda dal 2004 al 2006, mentre, in Spagna, ha avuto inizio con qualche anno di anticipo. Ora, osservando con attenzione, siamo sicuri che, avete capito chi è l’attore fotografato in foto. Ebbene sì, il suo nome è Miguel Angel Munoz.

In Paso Adelante ha vestito i panni di Roberto Arenales, un ragazzo molto impulsivo. Vuole sempre essere al centro della scena, ma dietro questa sua forte arroganza, si cela una persona dalla grande insicurezza. A quanto pare, l’attore, per interpretare al meglio la parte, ha frequentato corsi intesivi di canto e di ballo. Miguel, oltre ad aver preso parte alla serie televisiva, ha conosciuto il successo grazie alla partecipazione anche in altri film, e numerose serie tv.