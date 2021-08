Beautiful, anticipazioni americane: Steffy si sposa…ma non con Liam! Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate della serie tv americana.

Colpi di scena a non finire, nella soap opera Beautiful. Nonostante sia una delle più longeve di sempre, la serie tv americana continua a tenere incollati i telespettatori di tutto il mondo. Attualmente, nelle puntate in onda in Italia, i protagonisti stanno facendo i conti con il matrimonio improvviso tra Ridge e Shauna: una notizia che ha sconvolto tutti, in particolare Brooke. Tra un po’, però, saranno altre le nozze che saranno al centro della trama di Beautiful!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful Anticipazioni, Ridge sposa Shauna: cosa accadrà adesso con Brooke?

La sposa è lei, la bellissima Steffy Forrester, figlia di Ridge. Chi è lo sposo? Ebbene, non è Liam Spencer. Scopriamo tutti i dettagli che emergono dalle anticipazioni americane.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy si sposa, ecco con chi

A Beautiful, si sa, i fiori d’arancio non mancano mai. E se in Italia stiamo parlando delle nozze di Ridge e Shauna, negli Usa è il matrimonio di Steffy Forrester ad interessare tutti. La bellissima figlia di Ridge si sposerà, ma non col suo grande amore Liam Spencer. Steffy vivrà il suo nuovo amore con John Finnengan, meglio conosciuto come Finn (la sua mamma è una nemica storica dei Forrester!)

Una storia d’amore bellissima per la giovane Forrester, che aspetterà anche il suo secondo figlio dal bel dottore: anche qui, però, ci sarà un colpo di scena… Steffy non sa se il papà del bambino è davvero Finn o…indovinate? Proprio così, Liam. Il triangolo Steffy – Liam – Hope, insomma, è tutt’altro che finito e regalerà ancora tantissime emozioni e colpi di scena.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità che solo Beautiful sa regalare. E voi, state seguendo gli appuntamenti in onda Italia? La serie viene trasmessa tutti i giorni, su Canale 5, a partire dalle ore 13 e 40 circa.